كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا مقر قيادة العدو في محور”نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 09:48

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا مقر قيادة العدو في محور”نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 42 mins 9 July، 2024
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