وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 14:28

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة

منذ 59 mins 8 July، 2024
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