اعلام العدو: تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة صفد على هدف جوي مشبوه تبين أنه “هوية مزيفة” وسقطت شظايا الصاروخ في منطقة الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 18:32
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الرئيس بري أبرق للإمام الخامنئي وللرئيس مسعود بزشكيان مهنئاً بإنجاز الانتخابات الرئاسية الإيرانية وهنأ بزشكيان بانتخابه
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يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
اعلام العدو: تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة صفد على هدف جوي مشبوه تبين أنه “هوية مزيفة” وسقطت شظايا الصاروخ في منطقة الجليل
منذ 1 ساعة
6 July، 2024
عاجل
الخليل
صاروخ اعتراضي
صفد
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