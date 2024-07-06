اعلام العدو: تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة صفد على هدف جوي مشبوه تبين أنه “هوية مزيفة” وسقطت شظايا الصاروخ في منطقة الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 18:32

اعلام العدو: تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منطقة صفد على هدف جوي مشبوه تبين أنه “هوية مزيفة” وسقطت شظايا الصاروخ في منطقة الجليل

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
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