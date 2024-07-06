وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي: مسعود بزشكيان هو  ‫الرئيس المنتخب الرابع عشر للجمهورية الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 10:54

وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي: مسعود بزشكيان هو  ‫الرئيس المنتخب الرابع عشر للجمهورية الاسلامية

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
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