اشتعال النيران جراء القصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 09:22

اشتعال النيران جراء القصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 12 mins 6 July، 2024
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