العدو الإسرائيلي يستهدف منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 23:18

العدو الإسرائيلي يستهدف منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 57 mins 4 July، 2024
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