المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2024 - 12:48

المقاومة الاسلامية استهدفت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 12 mins 4 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة