اعلام العدو: يعمل ضباط شرطة منطقة الشمال في جميع مواقع السقوط وندعو الجمهور إلى تجنب الحضور إلى المواقع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 12:48

اعلام العدو: يعمل ضباط شرطة منطقة الشمال في جميع مواقع السقوط وندعو الجمهور إلى تجنب الحضور إلى المواقع

منذ 17 mins 4 July، 2024
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