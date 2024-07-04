مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 10:46
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مراسل المنار : مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة العديسة
منذ 38 mins
4 July، 2024
عاجل
بلدة العديسة
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