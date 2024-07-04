الأمم المتحدة: الصين تقود سباق براءات اختراع الذكاء الاصطناعي

أظهرت بيانات الأمم المتحدة الصادرة أن الصين تتقدم بفارق كبير على الدول الأخرى في اختراعات الذكاء الاصطناعي مثل برامج الدردشة الآلية، مسجلة براءات اختراع أكثر بستِّ مرات من أبرز منافسيها الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التابعة للأمم المتحدة، والتي تشرف على براءات الاختراع العالمية وحصة الدول من بينها، يزدهر التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أكثر من 50 ألف طلب براءة اختراع قدمت في العقد الماضي، مضيفة أن ربع هذا العدد قُدم في عام 2023 وحده.

ويعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنتاج النصوص والصور وأكواد الكمبيوتر، حتى الموسيقى، باستخدام المعلومات الموجودة بالفعل.

وقال مدير تحليلات براءات الاختراع في الويبو، كريستوفر هاريسون للصحفيين إن «هذا مجال مزدهر، وهو مجال ينمو بسرعة متزايدة، ونتوقع نموه شكل أكبر».

أوضحت الويبو أن الصين قدمت أكثر من 38 ألف اختراع للذكاء الاصطناعي بين عامي 2014 و2023، مقابل 6276 اختراعاً قدمته الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية واليابان والهند احتلت المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، مع نمو الهند بأسرع معدل.

وذكر هاريسون أن طلبات براءات الاختراع الصينية تغطي مساحة واسعة من القطاعات من القيادة الذاتية إلى النشر إلى إدارة الوثائق.

ومن بين أكبر المتقدمين بهذه الطلبات، كانت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك، ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، ومايكروسوفت الداعمة لشركة أوبن إيه آي صاحبة تطبيق تشات جي بي تي.

وأضاف هاريسون «تشير بيانات براءات الاختراع إلى أن هذا مجال سيكون له تأثير عميق في العديد من القطاعات الصناعية المختلفة في المستقبل»، مسلطاً الضوء على القطاع العلمي وتطوير الأدوية.

المصدر: CNN