المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة
منذ 20 mins
4 July، 2024
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