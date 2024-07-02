8 شهداء في قصف “إسرائيلي” استهدف سوقاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 16:10
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إعلام العدو: القيادة المركزية "الإسرائيلية" تجهل كيفية التعامل مع تهديد المتفجرات في مخيمات الضفة الغربية
إعلام العدو: إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مستوطنة "هار براخا" في نابلس بالضفة الغربية
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8 شهداء في قصف “إسرائيلي” استهدف سوقاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
منذ 43 mins
2 July، 2024
عاجل
حي الزيتون
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