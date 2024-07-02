اعلام العدو: وصول 5 جنود أصيبوا بجراح خطيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية بفعل المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 00:52

اعلام العدو: وصول 5 جنود أصيبوا بجراح خطيرة إلى المستشفيات الإسرائيلية بفعل المعارك في قطاع غزة

منذ 17 mins 2 July، 2024
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