مراسل المنار: الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية يفتح الطريق ويزيل ركام الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي المعادي على بلدة كفركلا فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 15:42

مراسل المنار: الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية يفتح الطريق ويزيل ركام الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي المعادي على بلدة كفركلا فجر اليوم

منذ 47 mins 1 July، 2024
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