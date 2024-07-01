مراسل المنار: مسيّرة صهيونية معادية أطلقت صواريخ بإتجاه منزل في بلدة مركبا بمحاذاة الطريق المؤدي إلى بلدة حولا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 15:42

مراسل المنار: مسيّرة صهيونية معادية أطلقت صواريخ بإتجاه منزل في بلدة مركبا بمحاذاة الطريق المؤدي إلى بلدة حولا

منذ 60 mins 1 July، 2024
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