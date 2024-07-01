إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” صباح اليوم في طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 15:42
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إعلام العدو عن مصدر في الجيش الصهيوني: حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا
مصادر فلسطينية: استشهاد فتى وسيدة وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” صباح اليوم في طولكرم بالضفة الغربية
منذ 1 ساعة
1 July، 2024
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