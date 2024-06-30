شهيد و5 إصابات بقصف الاحتلال منزلا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم

استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، مساء الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد و ٥ إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثمان الشهيد المقاوم سعيد الجابر من المنزل الذي قصفه الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم إلى جانب عدد من عدد من الإصابات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن”طواقمها تعاملت مع إصابتين بشظايا جراء قصف المنزل، وحتى اللحظة لم تستطع الطواقم دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران”.

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 4 مواطنين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام