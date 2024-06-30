هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 09:10

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني

منذ 1 ساعة 30 June، 2024
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