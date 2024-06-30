العدو الاسرائيلي يحاصر عددا من العائلات في محيط مسجد الشهداء بحي الشجاعية شرق غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران الصهيوني المسّير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2024 - 02:02

العدو الاسرائيلي يحاصر عددا من العائلات في محيط مسجد الشهداء بحي الشجاعية شرق غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران الصهيوني المسّير

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة