غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف المحافظة الوسطى لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 00:26

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف المحافظة الوسطى لقطاع غزة

منذ 8 mins 30 June، 2024
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