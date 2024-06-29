قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: الشهداء من المدافعين عن الحرم أصبحوا مظهرًا للشجاعة والإيثار ورمزًا للحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 11:42

قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: الشهداء من المدافعين عن الحرم أصبحوا مظهرًا للشجاعة والإيثار ورمزًا للحرية

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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