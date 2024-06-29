قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: الشهداء من المدافعين عن الحرم أصبحوا مظهرًا للشجاعة والإيثار ورمزًا للحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 11:42
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نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتا، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي: الشهداء من المدافعين عن الحرم أصبحوا مظهرًا للشجاعة والإيثار ورمزًا للحرية
منذ 2 ساعة
29 June، 2024
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