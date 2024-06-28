إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار بلوم وعمير في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 15:32
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عملية الاقتراع لأبناء الجالية الإيرانية في لبنان تتواصل في السفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
المقاومة الإسلامية استهدفت الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا وأصابوها إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف شيحين وكفركلا وقصف مدفعي على الناقورة في جنوب لبنان
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
سرايا القدس: وخضنا اشتباكات مع قوات العدو الراجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح في تلة المنطار
كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
السيد عبد الملك الحوثي: أي حاملة طائرات جديدة تصل ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة بعد دخولها إلى البحر الأحمر
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار بلوم وعمير في الجليل الأعلى
منذ 1 ساعة
28 June، 2024
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