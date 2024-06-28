سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “التاندوم” في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 15:32

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “التاندوم” في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 28 June، 2024
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