سرايا القدس: فجرنا صباح اليوم آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية وخضنا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 13:26
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الإمام الخامنئي: يوم الإنتخابات هو النشاط والحماس في البلاد لا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
منسق المستشفيات الميدانية بغزة: نقل أكثر من 11 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الأخيرة
الأونروا: ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة عوامل تسهم في تسريع انتشار الأمراض بغزة
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية للعدو بعبوة أرضية في تلة المنطار شرقي الشجاعية
السيد عبد الملك الحوثي: أي حاملة طائرات جديدة تصل ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة بعد دخولها إلى البحر الأحمر
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
سرايا القدس: فجرنا صباح اليوم آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية وخضنا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية
منذ 1 ساعة
28 June، 2024
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