تقرير مصور | حركة مطار بيروت الدولي تكذب حملات التشويش

تناقض حركةُ مطارِ بيروتَ الدولي كلَ الاكاذيب، وتردُّ على التهويلاتِ التي تخرجُ من منابرَ اعلاميةٍ وسياسيةٍ لضربِ هذا المَرْفَقِ الحيوي.

ضجيج مطار بيروت الدولي ، يختصر المشهد.. روح ، وحياة لم تتاثر بتشويش المشوشين.

كل الأخبار المفبركة، والمشوهة، والموجهة، لم تبدل الوجهة.. لبنان الوطن، مأمن الأهل والوافدين من كل الاتجاهات يعلمون مكامن قوة وطنهم بوجه كل التهديدات.

المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أفادت قناة المنار بأرقام عن الوافدين لهذا العام، 321170 وافدا لبنانيا وعربيا أجنبيا، وزادت هذه الأرقام حتى عن العام الماضي.

المصدر: المنار