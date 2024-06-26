العراق | المقاومة الاسلامية: إستهدفنا هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أن مجاهديها إستهدفوا هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ ايلات ” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي ما يلي نص البيان كاملا

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق

“بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 / 6 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ ايلات ” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق”

المصدر: وكالة يونيوز