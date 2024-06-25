العميد سريع : يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافات طويلة وكما أثبتتْ هذه العملية ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 23:20

العميد سريع : يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافات طويلة وكما أثبتتْ هذه العملية ذلك

منذ 15 mins 25 June، 2024
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