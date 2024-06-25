وصول أكثر من 10 شهداء أشلاء أطفال ونساء من عائلة أبو سعادة وعائلة الفيومي من داخل مدرسة عبد الفتاح حمود إلى المستشفى المعمداني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 04:36

وصول أكثر من 10 شهداء أشلاء أطفال ونساء من عائلة أبو سعادة وعائلة الفيومي من داخل مدرسة عبد الفتاح حمود إلى المستشفى المعمداني

منذ 36 mins 25 June، 2024
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