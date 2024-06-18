الشيخ البغدادي: العدو بدأ ينكسر لاننا نقلنا المعركة الى داخل الكيان الصهيوني

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن “العدو الإسرائيلي اعترف بهزيمته في عداون تموز ٢٠٠٦ ولكنه لم ينكسر وبعد مرور حدود ٩ أشهر هذه الحرب بدأ يظهر عليه الانكسار وخصوصا أننا استطعنا أن ننقل المعركة الى داخل الكيان”.

كلام الشيخ البغدادي جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامته جمعية الإمام الصادق (ع) وبلدية المعيصرة في قاعة مركز الإمام علي (ع) في بلدة المعيصرة الكسروانية بحضور حشد من الفعاليات العلمائية والأكاديمية والإجتماعية وأهالي بلدة المعيصرة والجوار.

وأضاف الشيخ البغدادي “أصبح التفكير بالاجتياح حلم لدى قادة العدو وأسيادهم من الأمريكيين ومجرد أمنية لدى عملائهم”، وتابع “أما الحرب الشاملة بقصف عن بعد فهي بعيدة جدا لكونهم يعرفون مع أسيادهم أن الحرب معنا سوف يعرض الكيان لخطر لا يمكن النهوض منه”.

ولفت الشيخ البغدادي الى ان “جمالية هذه المنطقة هي بتعدد طوائفها ولم تكن المشكلة في أي يوم من الأيام هي دين الطوائف وإنما من السياسيين المنقادين من الخارج والذين يعملون وفق أجندات خارجية”، وتابع “وعندما تريد محاسبتهم يختبؤون داخل طوائفهم ولهذا نحن نشد على أيدي كل المصلحين الذين عملوا على إعادة المهجرين وعملوا على وحدة الطوائف ووقفوا إلى جانب المقاومة في الدفاع عن لبنان في وجه التكفيريين والصهاينة”.

المصدر: بريد الموقع