الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بحي التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 03:56

الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بحي التفاح شرق مدينة غزة

منذ 46 mins 15 June، 2024
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