شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 00:52

شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني لمنزل في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 58 mins 14 June، 2024
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