اعلام العدو: لم يتم اعتراض الكثير من الطائرات المسيرة الموجودة في “الأراضي الإسرائيلية” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 08:00

اعلام العدو: لم يتم اعتراض الكثير من الطائرات المسيرة الموجودة في “الأراضي الإسرائيلية”

منذ 17 mins 14 June، 2024
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