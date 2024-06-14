الصحة العالمية: وثقنا 32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 03:24

الصحة العالمية: وثقنا 32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة

منذ 47 mins 14 June، 2024
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