إعلام العدو: انذارات بلا توقف في الشمال وبلاغات عن سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 15:10

إعلام العدو: انذارات بلا توقف في الشمال وبلاغات عن سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة في الشمال

منذ 45 mins 13 June، 2024
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