بالفيديو | بالراجمات.. المقاومة تقصف قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي الاسرائيلي

وزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وأمس الاربعاء، أعلنت المقاومة في بيان، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية”.

كما وزع الاعلام الحربي اليوم مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية يوم أمس الاربعاء، موقعي الراهب وراميا وثكنة زرعيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأشعلت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس جبهة الشمال الصهيوني، حيث أمطرت مواقع ومستوطنات العدو بمئات الصواريخ، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة.

وواصلت المقاومة اليوم الخميس عملياتها دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، واستهدفت عند الساعة (8:00) صباحاً، موقع الراهب ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي