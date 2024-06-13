قصف جوي وبري وبحري كثيف يستهدف منطقة المواصي الساحلية التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2024 - 02:54

قصف جوي وبري وبحري كثيف يستهدف منطقة المواصي الساحلية التي تؤوي آلاف النازحين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 57 mins 13 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة