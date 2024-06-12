بالفيديو | موقع المنار يعيد نشر مقابلة سابقة كان قد أجراها مع الشهيد “أبو طالب”

هذه المقابلة الإعلامية الوحيدة، التي أجراها الشهيد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب”، كانت لموقع المنار الإلكتروني، والتي أجراها الزميل ضياء أبو طعام لموقع المنار الإلكتروني، مطلع شهر اب 2023، في الذكرى الـ 17 لانتصار تموز.

وتحدث الشهيد في تلك المقابلة عن معادلات الردع مع العدو الإسرائيلي، ووجه رسالة من المجاهدين إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وكشفت هذه المقابلة عن بعض من السمات الشخصية لهذا القائد الفذ، خصوصاً الجوانب الفكرية والثقافية. وتحدث الزميل أبو طعام الزميل أبو طعام عن انطباعاته في تلك المقابلة.

ورغم أن المقابلة السابقة كانت بعيدة عن أي منشاة مدنية، فقد كان الشهيد حريصاً على العبادات، حيث استشهد عند حلول وقت الصلاة بجملة الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة، “على ماذا نقاتلهم”.

للمزيد: المقابلة الكاملة التي أجراها العام الماضي موقع المنار الإلكتروني مع الشهيد الحاج “أبو طالب”

المصدر: موقع المنار