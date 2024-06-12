العراق | المقاومة الاسلامية تعلن إستهداف هدف حيوي في إيلات “ام الرشراش ” بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق إستهداف مجاهديها ، هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش ” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي ما يلي نص البيان كاملاً

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق

“بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليـوم الأربعاء الموافق 12 / 6 / 2024 ، هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش ” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

المصدر: وكالات