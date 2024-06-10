بلينكن يبدأ جولته الثامنة في المنطقة للدفع بمقترح بايدن لـ”وقف حرب غزة”

يبدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، جولة جديدة في الشرق الأوسط للدفع قدماً باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعد هذه الجولة الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيبدأها من مصر على أن يتوجه في وقت لاحق اليوم إلى دولة الاحتلال.

وفي القاهرة، يجري بلينكن محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحلول التي تسمح بإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ شهر.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر في السادس من مايو الماضي، متهما مصر بأنها مسؤولة عن إغلاقه، فيما ردت مصر بأن سائقي الشاحنات المحملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لا يشعرون بالأمان عند عبورهم نقاط التفتيش الإسرائيلية.

وفاقم استمرار إغلاق المعابر الأزمة الإنسانية التي تشهدها غزة وزاد المخاوف من حصول مجاعة في القطاع المحاصر.

وخلال جولته شرق الأوسطية سيزور بلينكن أيضاً الأردن وقطر قبل أن ينتقل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأربعاء.

وكان بايدن كشف في 31 أيار/مايو الماضي، عن مقترح يشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من المناطق المأهولة في القطاع، ويتضمن ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يوما.

المصدر: مواقع