زوارق حربية صهيونية تطلق قذائف صوب منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 06:32

زوارق حربية صهيونية تطلق قذائف صوب منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة

منذ 42 mins 10 June، 2024
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