الدفاع المدني بغزة: 6 شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 01:04

الدفاع المدني بغزة: 6 شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة غزة

منذ 38 mins 10 June، 2024
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