عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 09-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:35 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا.

3- استهداف أماكن استقرار وتموضع ال‏ضباط والجنود في مقر قيادة كتيبة المدفعية ‌‏في أودم عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية، كردٍ على اعتداءات العدو ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام.

4- الساعة 13:50‏ استهداف التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها.

5- الساعة 13:55 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- تصدّي وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وإجبارها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

– القطاع الغربي:

1-الساعة 12:50 استهداف موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وإصابتها إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏

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المصدر: الاعلام الحربي