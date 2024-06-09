حمدان للمنار: واهم من يعتقد أنه يستطيع محاصرة حماس بالجغرافيا والايام المقبلة ستثبت مدى قدرة المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن جيش الاحتلال منهمك وغير قادر على الاستمرار، وهوي في مرحلة استنزاف في غزة، رغم كل المكابرة التي تبديها الحكومة الاسرائيلية.

وأكد حمدان، أنه واهم من يعتقد أنه قادر على محاصرة حركة حماس في الجغرافيا، وشدد أن قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود، هي أكبر من قدرة العدو على الاحتلال، وان الايام المقبلة ستثبت مدى قوة المقاومة وقدرتها.

وقال حمدان “إذا جاء وزير الخارجية الأمريكية وكان في باله أن حضوره سيشكل ضغطا علينا فهو واهم”، ولفت إلى ان “أمريكا لو كانت جادة في موضوع وقف اطلاق النار، فإن عليها وقف أو على الأقل تخفيض الدعم العسكري لاسرائيل”.

وأكد حمدان أن حركة حماس لا يعنيها شيء سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

المصدر: المنار