مدفعية الاحتلال تستهدف الزوايدة والنصيرات بشكل مكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2024 - 13:02

مدفعية الاحتلال تستهدف الزوايدة والنصيرات بشكل مكثف

منذ 14 mins 8 June، 2024
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