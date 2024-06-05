طيران العدو الاسرائيلي يعتدي على مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2024 - 04:50

طيران العدو الاسرائيلي يعتدي على مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 5 June، 2024
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