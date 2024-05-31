امريكا | ترامب يدخل التاريخ الأمريكي كأول رئيس سابق بعد إدانته بـ34تهمة موجهة إليه بمحاكمته الجنائية

أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة.

وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك “تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم” وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.

وحدد القاضي ميرشان يوم 11 يوليو في الساعة العاشرة صباحا موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 حزيران/يونيو لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 حزيران/يونيو للردّ على هذه الدفوع.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

وسارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة “مزيّفة”، معتبراً الحكم الصادر بحقّه “عار”، ومؤكّداً أنّ “الحُكم الحقيقي” سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه “يحترم حُكم القانون” و”لا يدلي بأيّ تعليق آخر”.

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ هذا الحُكم دليل على أنّ “لا أحد فوق القانون”.

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة “هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري” للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة، معتبراً هذا اليوم “يوماً مخزياً” في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ “اليوم هو يوم مخزٍِ في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية”.

المصدر: وكالات