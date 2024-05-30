كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا”  ‫بقذائف “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 19:02

كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركافا”  ‫بقذائف “الياسين 105” في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 42 mins 30 May، 2024
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