اعلام العدو: سقوط عدد من الإصابات جراء عملية دهس جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 21:52

اعلام العدو: سقوط عدد من الإصابات جراء عملية دهس جنوب شرق نابلس

منذ 13 mins 29 May، 2024
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