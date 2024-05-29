فيديوغراف | موقع “بوكينغ” أمام القضاء الهولندي بعد ترويجه للسياحة في المستوطنات الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 12:36

فيديوغراف | موقع “بوكينغ” أمام القضاء الهولندي بعد ترويجه للسياحة في المستوطنات الاسرائيلية

منذ 6 mins 29 May، 2024
موقع هولندي يروج لمستوطنات اسرائيلية
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

رفعت 4 منظمات حقوقية دعوى ضد موقع booking السياحي، أمام محكمة هولندية، بعد أن قام بالترويج لرحلات سياحية إلى مستوطنات اسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية.

“موقع رائع في مستوطنة اسرائيلية على الاراضي الفلسطينية مع اطلالة بانورامية”.. هكذا روج الموقع لاستقبال حجوزات سياحية في المستوطنات الصهيونية.

واتهمت المنظمات الموقع بـ “تأجير بيوت فلسطينية مسروقة” و”التربح من جرائم الحرب”، بسبب طرحها بيوتاً للايجار داخل المستوطنات.

وكشفت المنظمات أن الموقع الهولندي، أدرج 70 عرضا للعقارات في القدس المحتلة والضفة الغربية بين عامي2021-2023، وقالت إن العائدات من تأجير تلك العقارات تنتهك القوانين الهولندية، التي تعتبر المستوطنات هي أراض فلسطينية هجّر منها الفلسطينيون قسراً.

وأفادت المنظمات بأن المستوطنة التي يروج لها الموقع، تقع شمال شرق القدس، وتأسست عام 1979، على قرية “عناتا” الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار

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