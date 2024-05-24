المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت هدفاً حيوياً في ايلات “ام الرشراش” بواسطة طائرتين مسيرتين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 01:26

المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت هدفاً حيوياً في ايلات “ام الرشراش” بواسطة طائرتين مسيرتين

منذ 59 mins 24 May، 2024
المقاومة الإسلامية في العراق
المقاومة الإسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 ،  هدفاً حيوياً في ايلات “ ام الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ١٤ – ذي القعدة – ١٤٤٥ هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق

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